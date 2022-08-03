Турция может перекрыть пути военным кораблям РФ, - эксперт по морскому праву Устименко
Директор Украинского института морского права и безопасности Богдан Устименко считает, что Россия вынуждена соблюдать соглашение о возобновлении безопасного экспорта украинских зерновых по Черному морю
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Инициатором стамбульского соглашения по зерну выступили ООН и лично президент Турции Эрдоган. РФ не хочет усложнять свои отношения с Турцией. У Турции ключи от Черного моря. РФ совершает много рейсов по морю. Турция может перекрыть пути военным кораблям и на будущее, не только сейчас. РФ хочет показать миру, что с ней можно договариваться. Это вынужденный шаг РФ", - заметил Устименко.
Также директор Украинского института морского права и безопасности добавил, что в соглашении не прописана ответственность сторон за невыполнение условий.
"Соглашение не обеспечено военным сопровождением, никакие военные конвои не предусмотрены этим соглашением. РФ показала свое лицо, запятнанное военными преступлениями", - подчеркнул Устименко.
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