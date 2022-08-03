Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Инициатором стамбульского соглашения по зерну выступили ООН и лично президент Турции Эрдоган. РФ не хочет усложнять свои отношения с Турцией. У Турции ключи от Черного моря. РФ совершает много рейсов по морю. Турция может перекрыть пути военным кораблям и на будущее, не только сейчас. РФ хочет показать миру, что с ней можно договариваться. Это вынужденный шаг РФ", - заметил Устименко.

Также директор Украинского института морского права и безопасности добавил, что в соглашении не прописана ответственность сторон за невыполнение условий.

"Соглашение не обеспечено военным сопровождением, никакие военные конвои не предусмотрены этим соглашением. РФ показала свое лицо, запятнанное военными преступлениями", - подчеркнул Устименко.

Министерство обороны Турции во вторник вечером подтвердило прибытие зерновоза RAZONI с украинским зерном – первого судна, отправившегося в рамках международного "зернового соглашения"

22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН. Зеркальное соглашение также подписала Россия.

1 августа утром министр инфраструктуры Украины сообщил, что из Одессы отправилось судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков информировал, что в портах Одессы ждут в свою очередь еще 16 судов — заблокированных с начала полномасштабного вторжения России.

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