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Турция может оказаться в лагере врагов России, - офицер батальона "Свобода" Ильенко

19 июля, 2023 среда
21:14
Война с Россией

Если зерно будет поставляться под гарантии Турции – это очередное публичное унижение Путина

Такое мнение высказал офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии Андрей Ильенко в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Реакция мира настораживает. Преступления со стороны РФ должны иметь более жесткую реакцию. Но не надо забегать вперед относительно событий вокруг зерновой сделки. Потому, что мы еще не знаем какие шаги будут предприняты дальше. Все зависит от того, будет ли поставляться зерно. Если зерно будет поставляться под гарантии Турции, под гарантии ее военно-морских сил в Черном море – это будет очередное публичное унижение Путина. И это подтолкнет Турцию от дружественного нейтралитета в лагерь очевидных врагов РФ", – считает Ильенко.

Офицер батальона "Свобода" также добавил, что если россиянам все же удастся заблокировать проход судов с зерном через Черное море, то это повлечет за собой глобальный продовольственный кризис в мире.

"Больше всего пострадают страны занимающие лояльную к России позицию. Если представить ситуацию, что Россия захочет посоревноваться с турецким флотом в Черном море, то это вообще будет самоубийственная история для РФ", - подчеркнул Ильенко.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT

  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.







 

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