Об этом сообщают военные аналитики Oryx.

Ракета TRLG-230 предназначена для уничтожения наземных движущихся и неподвижных целей. Ее производством занимается турецкая компания Roketsan.

TRLG-230 имеет калибр 230 мм и дальность его работы достигает 20-70 км. На конечном участке траектории полета используется полуактивное самонаведение ракеты на цель по отраженному от нее излучению. Для подсветки цели используется БПЛА Bayraktar TB2 или лазерный наземный целеуказатель.

Запускать TRLG-230 можно из системы артиллерийского вооружения Roketsan MCL (многокалиберная пусковая установка) и других платформ с совместимыми интерфейсами. Сколько таких ракет получили ВСУ и на каких пусковых установках их используют неизвестно.

Кроме высокоточных снарядов TRLG-230 для РСЗО, Турция также передала Вооруженным Силам Украины ракеты SUNGUR класса "воздух-воздух".

Речь идет о партии более 100 штук. Ракеты SUNGUR будут устанавливаться на беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2. Благодаря этому, украинские БПЛА смогут сбивать воздушные цели противника, включая иранские дроны камикадзе Shahed 136.

Ракеты SUNGUR оснащены технологией Imagining Infrared Seeker (IIR), благодаря чему увеличивается вероятность попадания в цель. Разработкой ракет также занимается компания Roketsan. Кстати, кроме Bayraktar TB2, ракеты SUNGUR также планируют установить на БПЛА Akinci.

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