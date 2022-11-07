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Турция хочет продлить "зерновое соглашение" еще на год

7 ноября, 2022 понедельник
21:39
Мир

Турция официально предложила продлить срок действия "зернового соглашения" еще на один год. Этим летом его подписали на четыре месяца

Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на министра обороны Турции Хулуса Акара.

Срок действия "зернового соглашения" истекает 22 ноября, Турция предлагает продлить его до ноября следующего года.

"Мы сказали, что конфликт в отдельности, гуманитарные условия в отдельности. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - сказал Акар.

РФ сейчас не дает никаких прогнозов по поводу предстоящего "зернового соглашения".

  • 29 октября Россия заявила , что останавливает участие в реализации "зернового соглашения" из-за атаки дронов в севастопольской бухте.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о необходимости продления "зернового соглашения".
  • Президент Владимир Путин заявил , что РФ якобы получила от Украины гарантии неиспользования портов в военных целях.
  • В воскресенье, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен о неотложных для Украины вопросах, в том числе зерновой инициативе, санкциях и Иране.
  • В МИД опровергли заявление Путина о якобы новых гарантиях от Украины.

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зерно
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