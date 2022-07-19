Турция хочет платить РФ за газ в лирах, - Bloomberg
Турция рассматривает переход к использованию турецкой лиры вместо доллара в качестве валюты при оплате за поставку российского газа
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники среди турецких официальных должностных лиц.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудит оплату импорта российских энергоносителей валютами, отличными от доллара США, на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Тегеране во вторник 19 июля.
Соглашение может помочь замедлить сокращение золотовалютных резервов Турции.
По словам официальных лиц, Турция и Россия работают над предложением о торговых платежах в местной валюте, в том числе по энергетическим соглашениям, что поможет правительству Анкары замедлить сокращение своих суверенных резервов.
Один из чиновников рассказал, что любой платеж в турецкой валюте может быть использован Москвой для финансирования закупок Россией товаров и услуг у турецких поставщиков.
- 19 июля Путин отправился в Тегеран, где встретился с президентами Ирана и Турции. В рамках визита Национальная иранская нефтяная компания (NIOS) и российский Газпром подписали меморандум о сотрудничестве на сумму около 40 миллиардов долларов.
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