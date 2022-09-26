Турция и Сербия не будут признавать результаты псевдореферендумов РФ в оккупированных областях Украины
Даже страны, которые можно считать партнерами России, не признают ее псевдореферендумы на территории оккупированных областей Украины
Позицию Турции озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Японию, сообщает агентство Анадола.
"Турция изначально не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем результатов референдумов на территории Украины", - продолжил он.
Накануне в МИД Сербии также заявили , что не могут признать результаты "референдумов" в самопровозглашенных республиках Донбасса и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей из-за норм международного права. Министр иностранных дел Николай Селакович добавил, что признание противоречило бы государственным интересам Сербии.
- Напомним, официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров заявил , что "Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", поэтому не признает российских "референдумов".
- Отметим, что Казахстан, Турция и Сербия также не признали аннексию Крыма, хотя и имеют традиционно хорошие отношения с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.96
Покупка 40.96Продажа 41.89
-
EUR
Покупка 39.53Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное