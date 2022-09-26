Позицию Турции озвучил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время визита в Японию, сообщает агентство Анадола.

"Турция изначально не признала незаконную аннексию Крыма, о чем четко заявила России. Мы также не признаем результатов референдумов на территории Украины", - продолжил он.

Накануне в МИД Сербии также заявили , что не могут признать результаты "референдумов" в самопровозглашенных республиках Донбасса и на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей из-за норм международного права. Министр иностранных дел Николай Селакович добавил, что признание противоречило бы государственным интересам Сербии.

Напомним, официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров заявил , что "Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного сосуществования", поэтому не признает российских "референдумов".

Отметим, что Казахстан, Турция и Сербия также не признали аннексию Крыма, хотя и имеют традиционно хорошие отношения с Россией.

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