Турция и Израиль полностью восстанавливают дипломатические отношения
Премьер-министр Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о взаимном возвращении послов и генеральных консулов
Об этом сообщает Haaretz.
Турция и Израиль договорились о взаимном возвращении послов и генеральных консулов, а затем о полном восстановлении дипломатических отношений.
В своем заявлении премьер-министр Израиля Лапид отметил, что "восстановление связей с Турцией является важным активом для стабильности региона и имеет огромное экономическое значение для граждан Израиля".
"Мы продолжим работать и укреплять международный авторитет Израиля в мире", – сказал Лапид.
Известно, что Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий в мае 2018 года на административной границе сектора Газа, где от рук израильских военных погибли десятки палестинцев. Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций.
Израиль в ответ выдворил консула Турции в Иерусалиме.
Стоит отметить, что Турция и Израиль обменялись послами после шестилетнего перерыва всего за полтора года до этого. До этого страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы".
Тогда израильские военные перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа.
- 7 августа посредничество по установлению мира между Израилем и Палестиной предложил Египет. Только за день до этого Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.
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