Об этом сообщает Haaretz.

Турция и Израиль договорились о взаимном возвращении послов и генеральных консулов, а затем о полном восстановлении дипломатических отношений.

В своем заявлении премьер-министр Израиля Лапид отметил, что "восстановление связей с Турцией является важным активом для стабильности региона и имеет огромное экономическое значение для граждан Израиля".

"Мы продолжим работать и укреплять международный авторитет Израиля в мире", – сказал Лапид.

Известно, что Турция попросила посла Израиля покинуть страну из-за событий в мае 2018 года на административной границе сектора Газа, где от рук израильских военных погибли десятки палестинцев. Кроме того, турецкое правительство отозвало послов в Тель-Авиве и Вашингтоне для консультаций.

Израиль в ответ выдворил консула Турции в Иерусалиме.

Стоит отметить, что Турция и Израиль обменялись послами после шестилетнего перерыва всего за полтора года до этого. До этого страны разорвали дипломатические отношения в 2010 году после инцидента с "Флотилией свободы".

Тогда израильские военные перехватили турецкое судно "Мави Мармара", пытавшееся прорвать морскую блокаду сектора Газа.

7 августа посредничество по установлению мира между Израилем и Палестиной предложил Египет. Только за день до этого Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа и объявил мобилизацию резервистов.

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