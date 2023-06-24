Турция готова внести свой вклад в разрешение ситуации в России, - Эрдоган
В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным на фоне мятежа в России президент Турции Реджеп Эрдоган сказал, что готов внести свой вклад в урегулирование ситуации как можно скорее
Об этом сообщают в пресс-службе Кремля.
В Кремле отмечают, что Путин рассказал Эрдогану о ситуации в РФ на фоне вооруженного мятежа.
"Президент Турецкой Республики выразил полную поддержку шагам российского руководства", – говорят о выводах из телефонного разговора президентов в Кремле.
Турецкое медиа Anadolu также сообщает , что президент Эрдоган отметил важность действовать здравым смыслом во время встречи.
Подчеркивая, что никто не должен брать на себя ответственность за произошедшее в России, во время встречи Эрдоган сказал: "Как Турция, мы готовы внести свой вклад в решение того, что произошло в этом контексте, как можно скорее".
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