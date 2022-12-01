Об этом сказал спикер и советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает Hürriyet.

По утверждению издания, это будет наземная операция.

"Операции могут проводиться разными способами. Это может быть завтра, на следующей неделе или когда-либо", - отметил Калин.

По его словам, для проведения операции на территории Сирии необходима серьезная подготовка. Согласование сделки получено от американской и российской стороны.

Также спикер Эрдогана подтвердил, что Турция продолжает работать над созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль своей границы.

"Мы говорим: остановитесь в 30 км от границы. Не пытайтесь проникнуть в Турцию. Когда вы это сделаете, мы немедленно ответим", - подчеркнул Калин.

Напомним, 20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. По меньшей мере, 31 человек погиб.

На следующий день курдская вооруженная организация YPG ударила ракетами по югу Турции. В результате обстрелов погибли три человека, еще шесть ранены.

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