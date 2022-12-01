Турция готова в любой момент начать спецоперацию в Сирии, - спикер Эрдогана
Турция может начать специальную операцию в Сирии в любой подходящий момент, и этому предшествует серьезная подготовка
Об этом сказал спикер и советник президента Турции Ибрагим Калин, сообщает Hürriyet.
По утверждению издания, это будет наземная операция.
"Операции могут проводиться разными способами. Это может быть завтра, на следующей неделе или когда-либо", - отметил Калин.
По его словам, для проведения операции на территории Сирии необходима серьезная подготовка. Согласование сделки получено от американской и российской стороны.
Также спикер Эрдогана подтвердил, что Турция продолжает работать над созданием 30-километровой зоны безопасности вдоль своей границы.
"Мы говорим: остановитесь в 30 км от границы. Не пытайтесь проникнуть в Турцию. Когда вы это сделаете, мы немедленно ответим", - подчеркнул Калин.
- Напомним, 20 ноября турецкие силы нанесли около 25 ударов по сирийским провинциям Ракка, Хасеке и Алеппо, где расположены позиции курдов. По меньшей мере, 31 человек погиб.
- На следующий день курдская вооруженная организация YPG ударила ракетами по югу Турции. В результате обстрелов погибли три человека, еще шесть ранены.
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