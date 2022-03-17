Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины, - МИД

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Facebook.



Состоялась встреча министров Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.

Они сосредоточились на обсуждении следующих тем:

готовность рассмотреть возможность Турции стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем;

политическая и гуманитарная поддержка;

героическая оборона Украины от РФ;

многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине.

Глава МИД Турции проинформировал Кулебу о своем визите в Москву и заявил о готовности продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.