Турция готова рассмотреть возможность стать гарантом безопасности Украины, - МИД
Турция готова в будущем рассмотреть возможность быть одним из гарантов безопасности Украины
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в Facebook.
Состоялась встреча министров Дмитрия Кулебы и Мевлюта Чавушоглу.
Они сосредоточились на обсуждении следующих тем:
- готовность рассмотреть возможность Турции стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем;
- политическая и гуманитарная поддержка;
- героическая оборона Украины от РФ;
- многочисленные военные преступления и преступления против человечности, совершаемые российской армией в Украине.
Глава МИД Турции проинформировал Кулебу о своем визите в Москву и заявил о готовности продолжать посреднические усилия для прекращения Россией войны против Украины.
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