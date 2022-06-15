Турция готова помочь с перевозкой украинского зерна, но ждет ответа России

Об этом сообщили в "Общественном" со ссылкой на министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Мы сказали российской стороне, что план ООН очень важен, функционален и легитимен. Мы также подчеркнули, что если две стороны договорятся принципиально, мы могли бы созвать встречу в Стамбуле", - заявил глава МИД.



Кроме того, он сообщил, что достижение договоренности в Стамбуле может создать центр для контроля переговорного процесса.



По словам Чавушоглу, ведутся и другие переговоры между военными и специалистами.

Недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук заявил, что, по его мнению, Турция может навредить сама себе, когда ведет переговоры с Россией по поставке украинского зерна.

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