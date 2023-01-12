Президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал данное предложение, передает AHaber.

"Шереф Малкоч сделал предложение; открытие коридора специально для раненых. Мы за это. Не только из России-Украины, но и из Сирии, Азербайджана, Ливии мы привозим раненых в госпитале, лечим их и возвращаем. Мы продолжим делать это в будущем", - сказал Эрдоган журналистам после пресс-конференции омбудсменов в Анкаре "Будущее прав человека в XXI веке".

Напомним, 11 января уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Анкаре обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом возвращение из плена РФ украинцев. До этого Лубинец в Стамбуле встретился со своей российской коллегой Москальковой.

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