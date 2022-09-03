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Турция готова обеспечить страны Балкан газом этой зимой вместо России

3 сентября, 2022 суббота
01:25
Экономика

Глава МИД Турции заверил, что Турция поможет обеспечить потребности Балкан в газе этой зимой

Об этом министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил на открытии саммита "Открытая Балканская инициатива" в Белграде в понедельник, 2 сентября, сообщает Anadolu.

"Война в Европе – это тревожный звонок. Мы видим, насколько мы уязвимы к разным потрясениям. Зима приближается", - отметил главный дипломат Турции.

Он добавил, что энергетическая и продовольственная безопасность стали общими вызовами. Другого рецепта их преодоления кроме солидарности нет.

"Турция продолжает делать все возможное для бесперебойной реализации Стамбульского зернового соглашения. Мы также делаем все возможное, чтобы помочь нашим балканским соседям обеспечить их потребности в газе на зиму", - добавил Чавушоглу.

  • Спикер Еврокомиссии 2 сентября заявил, что Газпром лжет о неисправности Северного потока
  • В обращении 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский Союз ограничить цену на российский газ по примеру того, как это было сделано с нефтью.
  • Газпром прекратил поставки в Европу из-за трубопровода "Северный поток" на три дня, начиная с 31 августа. В Европе растут ожидания, что эти поставки будут использованы как способ давить на ЕС из-за санкций.
  • Ранее, 14 июня, компания "Газпром" объявила , что может обеспечить транспортировку по газопроводу "Северный поток-1" всего 100 млн кубометров газа в сутки вместо обычных 167 млн кубометров, то есть уменьшает поставки природного газа на 40%. 15 июня российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа "Северным потоком-1" снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40%. Германии назвали "политическим" решение Газпрома сократить газоснабжение.
  • 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода

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газ
Турция
санкции против России
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