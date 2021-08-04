Турция эвакуировала более 16 тыс. человек из-за лесных пожаров на побережье: огонь добрался до жилых районов
К тушению пожаров на юге Турции правительство привлекло 16 самолетов, девять беспилотников, 51 вертолет, 805 цистерн с водой и 5 200 человек
Об этом пишет Hurriyet.
Новый пожар возник в районе Бейджилер в провинции Мугла и распространился на четыре района в направлении Бодрума.
Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, что заставило жителей одного района покинуть свои дома.
Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что из-за пожара на юге страны были эвакуированы 16 603 человека.
Читайте также: Стало известно, кто взял на себя ответственность за поджоги лесов в Турции
По словам министра сельского и лесного хозяйства страны, с момента первой вспышки в прошлую среду, в целом был локализованы 152 пожара. Продолжаются попытки потушить 11 пожаров.
По данным турецких властей, с пожарами борются 16 самолетов, девять БПЛА, 51 вертолет, один беспилотник, 805 цистерн с водой и 5 200 человек.
Тушение пожаров осложняет сильная жара: в Мармарисе была рекордно высокая температура +45,5 градусов по Цельсию.
- Напомним, масштабные пожары в стране начались в конце июля.
- Украина отправила два пожарных самолета на помощь Турции для тушения лесов
- 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров провинции зоной стихийного бедствия.
- Первого августа страна возобновила эвакуацию туристов из районов, охваченных огнем
- По состоянию на 2 августа количество погибших от поджогов курдскими леворадикальными ирредентистами на юге Турции возросло до 8.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.83
Покупка 26.83Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.7Продажа 32.09
- Актуальное
- Важное