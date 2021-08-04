Турция эвакуировала более 16 тыс. человек из-за лесных пожаров на побережье: огонь добрался до жилых районов

Об этом пишет Hurriyet.

Новый пожар возник в районе Бейджилер в провинции Мугла и распространился на четыре района в направлении Бодрума.

Огонь быстро распространился из-за сильного ветра, что заставило жителей одного района покинуть свои дома.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу заявил, что из-за пожара на юге страны были эвакуированы 16 603 человека.



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По словам министра сельского и лесного хозяйства страны, с момента первой вспышки в прошлую среду, в целом был локализованы 152 пожара. Продолжаются попытки потушить 11 пожаров.

По данным турецких властей, с пожарами борются 16 самолетов, девять БПЛА, 51 вертолет, один беспилотник, 805 цистерн с водой и 5 200 человек.

Тушение пожаров осложняет сильная жара: в Мармарисе была рекордно высокая температура +45,5 градусов по Цельсию.