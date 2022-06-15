Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я думаю, что зря говорят, что переговоры между министрами иностранных дел Турции и России касались разблокирования украинских портов. На самом деле основной трек их переговоров касался Сирии. Россия после начала полномасштабной войны против Украины катастрофически быстро теряет свои позиции в Сирии. Турецкое наступление на севера Сирии ставит в очень неудобное положение Россию, поэтому Лавров пытался каким-то образом договориться с турецкой стороной", - пояснил Лакийчук.

Лакийчук также отметил, что одной из неартикулированных тем на переговорах министров иностранных дел Турции и России могло быть обсуждение вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

"Одна из возможных тем на этих переговорах могла стать обсуждение вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Конечно, тема украинского зерна выигрышна только для обнародования. Они могут говорить о своих миротворческих намерениях, но на самом деле стороны мало заинтересованы в разблокировании украинских портов. И еще, что очень важно.На самом деле туркам нужно говорить с россиянами о контрабанде украинского зерна из Херсона, которую россияне совершают в турецкие порты и в Сирию. Это ворованные товары и контрабанда. И поэтому Турция может оказаться в очень неудобном положении. Они могут стать союзником вора" , – добавил Лакийчук.

8 июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что считает реалистическим создание "зернового коридора" в Черном море с участием ООН, РФ, Украины и Турции

12 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным по организации экспорта зерна из Украины