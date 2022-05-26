Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна, – Reuters

Об этом сообщили в Reuters.

"Турция ведет переговоры как с Россией, так и с Украиной об экспорте зерна из Украины. Поскольку из Турции будет открыт коридор, возник спрос на это зерно, чтобы достичь целевых рынков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переговоры все еще продолжаются и носят конфиденциальный характер. В настоящее время обсуждается возможность создания коридора для зерна через Босфор.

Перед этим российские чиновники заявляли о готовности предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Напомним, Черноморские порты Украины заблокированы в результате вторжения России. В настоящее время более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах.

Недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХІ Павел Лакийчук подчеркнул, что в ближайшее время мировое сообщество отреагирует конкретными действиями по защите украинских морских портов. По словам эксперта, в этом вопросе большой круг заинтересованных сторон.

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