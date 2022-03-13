Турция договаривается с РФ об эвакуации своих граждан из Мариуполя
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что обратился к главе МИД России Сергею Лаврову с просьбой об эвакуации турок из мечети в Мариуполе
Об этом сообщает Reuters .
МИД Украины 12 марта заявил, что армия РФ обстреляла мечеть султана Сулеймана, где скрылись более 80 взрослых и детей, в том числе турки.
Чавушоглу сказал, что их ждали автобусы для эвакуации. Он сказал, что контакт с людьми потерян.
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"Во время моего телефонного разговора с господином Лавровым я попросил его оказать поддержку в эвакуации наших граждан из Мариуполя", - сказал Чавушоглу.
Он добавил, что Турция предоставила РФ информацию о своих гражданах на временно оккупированной территории.
"В течение нескольких дней мы отправляем туда наши автобусы, но из-за того, что в городе продолжаются столкновения, автобусы не могут въехать", - сказал он.
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