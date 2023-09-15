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Турция договаривается с Китаем о строительстве третьей АЭС в стране

15 сентября, 2023 пятница
10:31
Мир

Турция приближается к подписанию соглашения с Китаем о строительстве новой атомной электростанции, что может помочь Турции снизить импорт нефти и газа

Об этом пишет Bloomberg.

По соглашению Китай должен построить третью атомную электростанцию ​​Турции. Первую на побережье Средиземного моря строит Россия, а вторая находится в стадии планирования на побережье Черного моря. Байрактар ​​заявил, что российский "Росатом" и южнокорейские компании заинтересованы в строительстве второй станции, а Турция стремится к большему участию.

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар ​​заявил, что после того, как китайские представители посетили вероятное место строительства станции у границ с Болгарией и Грецией, переговоры могут завершиться "через несколько месяцев".

Байрактар ​​сказал журналистам на пресс-конференции, что любые разногласия не представляют серьезного препятствия: "Поэтому мы сможем восполнить пробелы и вскоре заключить соглашение с Китаем по ядерной энергетической программе".

Турецкая экономика является крупнейшей ненефтяной экономикой Ближнего Востока, рассматривающей атомную энергетику как ключевое действие для снижения стоимости импорта энергии. В прошлом году страна потратила на импорт энергии чуть менее $80 млрд. Байрактар ​​заявляет, что главной целью является увеличение мощности выработки электроэнергии от ядерной энергетики до 20 ГВт. Это почти в 4 раза больше того, что может генерировать станция Akkuyu (строящаяся "Росатом"). Но, чтобы это сделать, нужна дополнительная мощность 5 ГВт от малых модульных реакторов (SMR), сказал министр.

Одним из способов решения этого вопроса Турция рассматривает покупку ядерного реактора в США для постепенного выведения угля.

"Мы хотели бы создать более широкую ядерную экосистему в Турции. Нам нужна атомная энергетика для успешного энергетического перехода к 2050 году, примерно в то время, когда Турция ожидает, что ее экономика в $1 трлн будет нейтральной от углерода", - сказал Байрактар.

  • 27 апреля в Турции открыли электростанцию ​​Akkuyu, которую строил российский "Росатом". Президент России Владимир Путин должен был посетить Турцию для участия в открытии атомной электростанции, но он и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган присоединились к открытию по видеосвязи.
Экономика
Китай
Турция
Енергия
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