Об этом сообщает Sabah .

По словам главы комиссии по сельскому хозяйству турецкого парламента Юнуса Килича, Анкара будет покупать украинское и российское зерно по ценам ниже мировых благодаря договоренностям о разблокировании экспорта зерна из Украины.

"Благодаря этому мы также сможем покупать зерно для дальнейшего его экспорта. Конечно, Украина и РФ сами будут определять страны поставки, объемы и цены на зерно. Турция, согласно подписанному документу взяла на себя роль секретариата и в их торговле с другими странами будет выполнять функции, сравнимые с зарубежными представительствами", - сказал Килич.

22 июля 2022 года Украина, Турция и ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.

22 июля Мининфраструктуры заявило , что первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

23 июля россияне нанесли ракетный удар по порту в Одессе.

Украина заверила, что продолжает готовиться к выполнению соглашения по экспорту зерна , несмотря на обстрелы.

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