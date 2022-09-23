Об этом сообщает государственное турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.

"Мы рассмотрим альтернативы, которые у нас есть. Сосредоточимся на них", – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган созовет в пятницу совещание по экономике, на котором будут обсуждаться российская платежная система "Мир" и возможные санкции Запада.

Известно, что прием карт "Мир" приостановил один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), а также турецкий Denizbank – бывший дочерний банк "Сбербанка", проданный в 2019 году дубайской компании Emirates NBD.

Это произошло после того, как в минувший четверг Минфин США обнародовал разъяснение, согласно которому финансовые институты из стран вне США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), могут быть вовлечены в обход американских санкций путем расширения территории использования российской платежной. системы "Мир" за пределами РФ

В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не находится в санкционном списке, однако одновременно с публикацией этого документа США добавили в список блокировочных санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.

21 сентября стало известно, что кроме Турции, карты "Мир" перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане и Армении. На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что "пластик" принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (2 банка) и Казахстане (4 банка).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb