Турция будет искать альтернативу российской платежной системе "Мир" из-за санкций США, – Эрдоган
Турция рассмотрит возможные альтернативы российской платежной системе "Мир", карточки которой турецкие банки перестали обслуживать из-за угрозы попасть под санкции США
Об этом сообщает государственное турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана.
"Мы рассмотрим альтернативы, которые у нас есть. Сосредоточимся на них", – сказал он.
Ранее СМИ сообщили, что Эрдоган созовет в пятницу совещание по экономике, на котором будут обсуждаться российская платежная система "Мир" и возможные санкции Запада.
Известно, что прием карт "Мир" приостановил один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank), а также турецкий Denizbank – бывший дочерний банк "Сбербанка", проданный в 2019 году дубайской компании Emirates NBD.
Это произошло после того, как в минувший четверг Минфин США обнародовал разъяснение, согласно которому финансовые институты из стран вне США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), могут быть вовлечены в обход американских санкций путем расширения территории использования российской платежной. системы "Мир" за пределами РФ
В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не находится в санкционном списке, однако одновременно с публикацией этого документа США добавили в список блокировочных санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.
- 21 сентября стало известно, что кроме Турции, карты "Мир" перестали принимать во Вьетнаме, Казахстане и Армении. На сайте платежной системы "Мир" на 20 сентября был закрыт раздел, в котором ранее сообщалось о географии приема карт. В сообщении Национальной системы платежных карт (НСПК) от 20 апреля 2022 года перечислялось, что "пластик" принимался к оплате в восьми странах, в том числе во Вьетнаме (2 банка) и Казахстане (4 банка).
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