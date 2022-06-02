Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar, на который собирали деньги, чтобы передать Украине

Об этом написал Министр обороны страны Арвидас Анушаускас в Твиттере .

"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать Bayraktar, на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это удивительно! На собранные деньги мы приобретем необходимые боеприпасы для Байрактара, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины", - написал Арвидас Анушаускас.