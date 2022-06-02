Турция бесплатно передаст Литве Bayraktar, на который собирали деньги, чтобы передать Украине
Турецкая сторона бесплатно передаст Литве Bayraktar для Украины, на который собирали деньги по всей стране
Об этом написал Министр обороны страны Арвидас Анушаускас в Твиттере .
"Это невероятно, но Турция только что согласилась отдать Bayraktar, на который Литва собирала деньги, бесплатно. Это удивительно! На собранные деньги мы приобретем необходимые боеприпасы для Байрактара, а остальные деньги также пойдут в поддержку Украины", - написал Арвидас Анушаускас.
- Напомним, ранее Анушаускас заявил, что Литва подписала соглашение с Турцией о покупке ударного беспилотника "Байрактар" для нужд украинского войска.
- Литовец Андрюс Тапинас начал собирать деньги, чтобы купить для украинской армии "байрактар", 25 мая.
- 28 мая состоялся финальный эфир по сбору денег литовского ведущего Андрюса Тапинаса. Ему удалось собрать более 5 млн. евро на "байрактар" для украинских защитников.
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