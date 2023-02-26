Об этом сообщили в Reuters.

Журналисты, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника, утверждают, что Турция арестовала 184 человек, подозреваемых в разрушении зданий во время землетрясений в этом месяце, и расследование продолжает масштабироваться.

"За ночь количество погибших от землетрясений, самое мощное из которых произошло глубокой ночью 6 февраля, в Турции возросло до 44 128 человек. Таким образом, общее число смертей в Турции и соседней Сирии превысило 50 000 человек. Более 160 000 домов, содержащих 520 000 квартир, разрушены или были серьезно повреждены в Турции в результате стихийного бедствия, самого мощного в современной истории страны", - говорится в тексте Reuters.

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что правоохранители расследовали причастность более 600 человек в связи с обрушением зданий. Он добавил, что среди официально задержанных и взятых под стражу - 79 строителей, 74 человека, несущих юридическую ответственность за здания, 13 владельцев недвижимости и 18 человек, проводивших перестройку зданий.