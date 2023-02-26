Турция арестовала 184 подозреваемых по делу о разрушении зданий во время землетрясения, - Reuters
В Турции арестовали 184 специалиста, подозреваемых в разрушении зданий во время землетрясений в этом месяце: количество жертв от природного явления превысило 50 тыс. человек
Об этом сообщили в Reuters.
Журналисты, ссылаясь на заявление высокопоставленного чиновника, утверждают, что Турция арестовала 184 человек, подозреваемых в разрушении зданий во время землетрясений в этом месяце, и расследование продолжает масштабироваться.
"За ночь количество погибших от землетрясений, самое мощное из которых произошло глубокой ночью 6 февраля, в Турции возросло до 44 128 человек. Таким образом, общее число смертей в Турции и соседней Сирии превысило 50 000 человек. Более 160 000 домов, содержащих 520 000 квартир, разрушены или были серьезно повреждены в Турции в результате стихийного бедствия, самого мощного в современной истории страны", - говорится в тексте Reuters.
Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что правоохранители расследовали причастность более 600 человек в связи с обрушением зданий. Он добавил, что среди официально задержанных и взятых под стражу - 79 строителей, 74 человека, несущих юридическую ответственность за здания, 13 владельцев недвижимости и 18 человек, проводивших перестройку зданий.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии за сутки произошло два мощных землетрясения магнитудой более семи баллов.
- Землетрясения в Турции, по предварительным оценкам, приведут к тому, что экономика страны потеряет около 10% ВВП или 84 млрд долларов.
- После мощного землетрясения в Турции правоохранители задержали или выдали ордера на арест примерно 130 человекам, причастным к строительству обрушившихся домов.
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