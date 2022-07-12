Турция анонсировала 13 июля четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна

Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Турции.

Министр национальной обороны Хулуси Акар убежден, что "завтра в Стамбуле состоятся переговоры о поставках украинского зерна на международные рынки".

С этой целью он провел переговоры с министрами обороны России Сергеем Шойгу и Украины Алексеем Резниковым.

"После всех этих встреч есть надежда, что зерно, которое ожидает в украинских портах, будет безопасно отправлено по моремю на международные рынки. Завтра состоятся переговоры военных делегаций министерств обороны Турции, РФ и Украины и делегации ООН", - отмечают в министерстве.

Украина пока не подтвердила участие во встрече. Также нет никакой информации со стороны России.

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