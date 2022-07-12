Турция анонсировала 13 июля четырехстороннюю встречу по вывозу украинского зерна
Встреча представителей военных делегаций министерств обороны Турции, Украины, РФ и делегации ООН состоится завтра, 13 июля, в Стамбуле.
Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Турции.
Министр национальной обороны Хулуси Акар убежден, что "завтра в Стамбуле состоятся переговоры о поставках украинского зерна на международные рынки".
С этой целью он провел переговоры с министрами обороны России Сергеем Шойгу и Украины Алексеем Резниковым.
"После всех этих встреч есть надежда, что зерно, которое ожидает в украинских портах, будет безопасно отправлено по моремю на международные рынки. Завтра состоятся переговоры военных делегаций министерств обороны Турции, РФ и Украины и делегации ООН", - отмечают в министерстве.
Украина пока не подтвердила участие во встрече. Также нет никакой информации со стороны России.
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