Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Турции выгодно продление зернового соглашения: политолог Габер о политике Эрдогана
Эксклюзив

Турции выгодно продление зернового соглашения: политолог Габер о политике Эрдогана

22 июля, 2023 суббота
21:13
Экономика

Президенту Турции Реджепу Эрдогану выгодно продление зернового соглашения и для этого он продолжит вести переговоры с РФ

Об этом заявила Евгения Габер, политолог, старший аналитик Центра исследований современной Турции в эфире Эспрессо.

Она также считает, что Эрдоган стремится публично давить на Путина, ведь это часть турецкой дипломатии.

"Это те месседжи, которые ссылаются авансом, но во многом принуждают к тому, чтобы они стали реальностью. Почему Турция будет вести эти переговоры в любом случае с Россией? Потому что соглашение выгодно самой Турции", - добавила Габер.

Политолог считает, что зерновое соглашение выгодно как дипломатический успех Эрдогана, который нужно сохранить, так и с экономической точки зрения, потому что Турция входит в топ-3 стран, в которых отгружается зерно.

"Оно (зерно – ред.) идет и на экспорт и на переработку, но оно идет и в Турцию и, конечно, оно важно для Эрдогана в смысле влияния на регионы глобального юга. Какие-то другие варианты в Турции рассматриваются как рискованные, потому что открытой конфронтации с Россией не хочет никто", - добавила она.

Габер полагает, что Турция продолжит вести переговоры закрытые и открытые на разных уровнях, чтобы, используя дипломатическую и экономическую силу, заставить Россию хотя бы частично вернуться к соглашению.

Что известно о выходе РФ из зерновой сделки

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из зерновой сделки, игравшей решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи в Черном море.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.

Россия
Владимир Путин
Турция
зерно
Война с Россией
Реджеп Эрдоган
Военные новости
Читайте также:
лукашенко, путін
23 июля, 2023 воскресенье
Лукашенко сказал Путину, что вагнеровцы просятся на "экскурсию в Варшаву"
22 июля, 2023 суббота
Украина будет использовать F-16 так, что мы удивимся - пилот из США
Представник ГУР Вадим Скібіцький
23 июля, 2023 воскресенье
Очень большой процент россиян желает продолжения войны. Продолжается скрытая мобилизация, - ГУР
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.34
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 июля
00:26
На Таврическом направлении Силы обороны ликвидировали почти две роты россиян, - Тарнавский
2023, воскресенье
23 июля
23:47
Летом 2024 года Украину смогут принять в НАТО, - Резников
23:33
В Крыму состоялось собрание координаторов подпольного движения "Желтая Лента"
23:18
Попытки Путина убить клин между Украиной и Польшей напрасны, - Кулеба
22:57
В Испании прошли парламентские выборы: предварительно, лидирует Консервативная партия
22:36
В Греции обрушился мост: по меньшей мере двое погибших и десятки пострадавших
22:18
Эксклюзив
У этой власти нет никакого видения того, как должна развиваться гуманитарная сфера, - Княжицкий
22:11
В пакистанской провинции отложили премьеру "Барби" из-за проверки на "неприемлемый контент"
21:57
ЮНЕСКО осудила ракетную атаку на Одессу
21:50
В России начались проблемы с доступом в Википедию, - GlobalCheck
21:42
Эксклюзив
Проект Sunflowers: в Польше разрабатывают платформу, на которой будут собирать показания военных преступлений РФ в Украине
21:26
Во время атаки на Одессу россияне повредили консульское здание Греции, - Зеленский
21:07
Геннадий Труханов
"Вы просто существа без будущего": Труханов обратился к россиянам
20:56
Французский пловец Леон Маршан побил мировой рекорд по плаванию
20:51
Эксклюзив
Свет
Россия все будет делать для того, чтобы у нас были большие проблемы: Плачков о предстоящем отопительном сезоне
20:48
Оккупанты ударили по Одрадокаменке на Херсонщине: ранена пожилая женщина
20:46
"Кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", - Онуфрий двусмысленно отреагировал на разрушение собора в Одессе
20:39
Белорусский Красный Крест является соучастником международного преступления, - генпрокурор Костин
20:37
Украина может отказаться от запрета участвовать в соревнованиях с россиянами, выступающими под нейтральным флагом, - Гутцайт
20:18
Украина освободила 50% захваченной россиянами территорий, - Блинкен
20:11
Россияне проверяют музыку на телефонах у жителей оккупированных территорий, - Федоров
20:06
OPINION
Презрение
19:47
Тяжелые бои с оккупантами продолжаются на пяти направлениях, - Генштаб
19:44
Хлор, серная кислота, аммиак. Экологи объяснили, что будет, если россияне взорвут заминированный ими "Крымский титан"
19:31
Интервью
Интеграция F-16 в ВСУ будет медленной и очень постепенной, - американский пилот
19:12
Эксклюзив
Несмотря на нехватку оружия и откровенный саботаж со стороны западных партнеров, контрнаступление ВСУ продолжается, - военный эксперт Снегирев
18:15
Эксклюзив
Военные учения на Донеччине вблизи линии фронта
"Зачистка окопов, уничтожение… как противника!": фоторепортаж с военных учений в Донецкой области
18:09
OPINION
Псевдокультурная элитка способна продуцировать только шлак
17:57
Интервью
У Эрдогана достаточно рычагов, чтобы вернуть Путина в зерновое соглашение, — Фейгин
17:37
Украина на Совбезе ООН поднимет вопрос российской угрозы украинскому православию, - Кулеба
17:25
Обновлено
Ночью по Одессе ударили 10 российских ракет: один человек погиб, 22 ранены, 44 здания разрушены или повреждены
17:21
Эксклюзив
В ГУР объяснили, почему не озвучивают статистику по военнопленным
17:18
Украине нужен полноценный воздушный щит, - Зеленский
17:05
Разведка РФ пытается определить критические энергетические объекты Украины, - ГУР
17:02
Италия готова присоединиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора в Одессе
16:44
Очень большой процент россиян желает продолжения войны. Продолжается скрытая мобилизация, - ГУР
16:30
Интервью
на фото: Андрей Ильенко
Андрей Ильенко: Все должно идти согласно планам к тому, чтобы орков уничтожить
16:06
OPINION
Что я бы сказал Папе Франциску
16:00
Инфографика
Курс валют в Украине: цены на доллар и евро 22 июля
15:25
Эксклюзив
В зоне активных боевых действий военные получили аптечки с некачественными китайскими турникетами, - волонтер Корчинская
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV