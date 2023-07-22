Об этом заявила Евгения Габер, политолог, старший аналитик Центра исследований современной Турции в эфире Эспрессо.

Она также считает, что Эрдоган стремится публично давить на Путина, ведь это часть турецкой дипломатии.

"Это те месседжи, которые ссылаются авансом, но во многом принуждают к тому, чтобы они стали реальностью. Почему Турция будет вести эти переговоры в любом случае с Россией? Потому что соглашение выгодно самой Турции", - добавила Габер.

Политолог считает, что зерновое соглашение выгодно как дипломатический успех Эрдогана, который нужно сохранить, так и с экономической точки зрения, потому что Турция входит в топ-3 стран, в которых отгружается зерно.

"Оно (зерно – ред.) идет и на экспорт и на переработку, но оно идет и в Турцию и, конечно, оно важно для Эрдогана в смысле влияния на регионы глобального юга. Какие-то другие варианты в Турции рассматриваются как рискованные, потому что открытой конфронтации с Россией не хочет никто", - добавила она.

Габер полагает, что Турция продолжит вести переговоры закрытые и открытые на разных уровнях, чтобы, используя дипломатическую и экономическую силу, заставить Россию хотя бы частично вернуться к соглашению.

Что известно о выходе РФ из зерновой сделки

16 июля одесский порт покинуло последнее судно, загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из зерновой сделки, игравшей решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи в Черном море.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Таип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение, что оно снова заработает.