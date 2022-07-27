Турции не выгодно продавать "байрактары" России или разрешать их производить, - аналитик Тышкевич
Эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич убежден, что Турции невыгодно продавать стране-агрессору России "байрактары" или разрешать их производить
Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Путин может просить построить завод "Байрактар" в России, но для Эрдогана это невыгодно. Турции не нужно даже для рекламы собственного военно-промышленного комплекса либо продавать, либо создать производство "байрактаров" в России. Ведь РФ может угрожать этими БПЛА в Армении Азербайджану, использовать их против Украины, - а логичнее продавать оружие какому-нибудь одному участнику конфликта. Или же Россия может использовать "байрактары" в Сирии, где есть конкретная угроза турецким военным", - отметил Тышкевич.
Эксперт добавил, что Турция действует в своих интересах.
"Турция не занимает ни проукраинскую, ни пророссийскую позицию. Турция попытается отстроить себя как региональную супердержаву. Соответственно турки, с одной стороны, будут стоять вне конфликта, с другой - будут привлечены на базе собственных интересов. Путин может просить что угодно, но производство "байрактаров" в России и их продажи маловероятны", - заметил Игар Тышкевич.
- 26 июля стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Путин "проявлял интерес" к строительству завода Bayraktar в России .
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