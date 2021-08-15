Турцией и Азербайджаном сформирована единая политика, - Алиев

Об этом азербайджанский президент Ильгам Алиев заявил в беседе с CNN, передает Еспресо.TV .



"За последние 18 лет и Турцией, и Азербайджаном сформирована единая политика", - подчеркнул он.



При этом Алиев назвал Турцию "по стране".



"Новое поколение, молодое поколение, ваше поколение должно продолжить наш путь. Потому что мы заложили этот фундамент, наладили все, создали очень сильное союзничество, нерушимое единство. Но политика это такая сфера, над которой надо работать каждый день. Пустот не должно быть, пробелов не должно быть, чтобы никто не смог влезть посередине. Потому что есть и такие ", - приводит слова азербайджанского главы государства 1news.az .



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По словам Ильгама Алиева, союзничество Азербайджана с Турцией постепенно выходит на глобальный геополитический уровень.



"Турецко-азербайджанское единство - это уже региональный фактор. Может быть когда-нибудь оно превратится в глобальный фактор, возможно. Потому что сейчас у нас уже формируются союзнические связи с другими странами. Некоторых это беспокоит. Они будут пытаться влезть между нами, постараются совершать провокации, выдумывать небылицы. Поэтому следующее после нас поколение должно идти этим путем. Этот путь должен быть вечным", - отметил Алиев.





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