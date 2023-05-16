Туроператоры России прогнозируют катастрофический сезон в Крыму

Об этом пишет проект "Крым.Реалии".

По его словам, представители местного турбизнеса готовят обращение к премьер-министру России с просьбой оказать им поддержку.

Он также заявил, что россияне не только "крайне мало бронируют" туры на Крымский полуостров, но еще и "крайне неохотно их оплачивают".

Кроме того, Зелинский отмечает, что четырехзвездочные и пятизвездочные отели оказались практически без спроса из-за "логистических сложностей" и военных действий.