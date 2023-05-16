Туроператоры России прогнозируют катастрофический сезон в Крыму
Глава российского союза туриндустрии Борис Зелинский заявил о "катастрофической ситуации" с продажей туров в Крым из-за "логистических сложностей" и военных действий
Об этом пишет проект "Крым.Реалии".
По его словам, представители местного турбизнеса готовят обращение к премьер-министру России с просьбой оказать им поддержку.
Он также заявил, что россияне не только "крайне мало бронируют" туры на Крымский полуостров, но еще и "крайне неохотно их оплачивают".
Кроме того, Зелинский отмечает, что четырехзвездочные и пятизвездочные отели оказались практически без спроса из-за "логистических сложностей" и военных действий.
- Напомним, сегодня стало известно, что оккупанты в Крыму отменили последние звонки для школьников невыпускных классов и оправдывают это мерами безопасности.
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