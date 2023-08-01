Об этом сообщает Эспрессо TV.

В первом раунде Свитолина (27) уверенно обыграла белоруску Викторию Азаренко (19), выступающую без флага. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился в двух сетах.

Эти теннисистки сыграли между собой 7-й матч, украинка выиграла второй поединок. В предыдущий раз Свитолина побеждала Азаренко на Уимблдоне 9 июля.

Во втором раунде Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (29) или россиянки Дарьи Касаткиной (11) без флага.

Отметим, что Свитолина снова отказалась пожать руку сопернице из страны-агрессора, однако на этот раз обошлось без скандала, поскольку о таких условиях было объявлено в преддверии матча. Азаренко с пониманием подошла к этому, показав после игры большой палец в сторону победительницы.

Также в этом турнире победила еще одна украинская теннисистка – Марта Костюк (34). Она одолела канадку Бьянку Андрееску (44) со счетом 2:1.