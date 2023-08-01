Турнир в Вашингтоне: Свитолина снова одолела Азаренко, Костюк победила Андрееску
В ночь на 1 августа украинские теннисистки Элина Свитолина и Марта Костюк успешно начала выступления на хардовом турнире WTA 500 в Вашингтоне
Об этом сообщает Эспрессо TV.
В первом раунде Свитолина (27) уверенно обыграла белоруску Викторию Азаренко (19), выступающую без флага. Матч продолжался 1 час 48 минут и завершился в двух сетах.
Эти теннисистки сыграли между собой 7-й матч, украинка выиграла второй поединок. В предыдущий раз Свитолина побеждала Азаренко на Уимблдоне 9 июля.
Во втором раунде Свитолина сыграет против бельгийки Элизе Мертенс (29) или россиянки Дарьи Касаткиной (11) без флага.
Отметим, что Свитолина снова отказалась пожать руку сопернице из страны-агрессора, однако на этот раз обошлось без скандала, поскольку о таких условиях было объявлено в преддверии матча. Азаренко с пониманием подошла к этому, показав после игры большой палец в сторону победительницы.
Также в этом турнире победила еще одна украинская теннисистка – Марта Костюк (34). Она одолела канадку Бьянку Андрееску (44) со счетом 2:1.
- Напомним, Свитолина триумфально вернулась в большой теннис после рождения ребенка и дошла до полуфинала Уимблдона. Марта Костюк выбыла в третьем круге соревнований.
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