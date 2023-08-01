Туркменская авиакомпания после атак дронов прекращает полеты в Москву

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается, авиакомпания при принятии этого решения опиралась на воздушную обстановку в Московской воздушной зоне РФ, а также на оценку рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

"Начиная с 1 августа 2023 года, все рейсы авиакомпании "Туркменистан", совершаемые по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут прекращены", - пояснили в авиакомпании.