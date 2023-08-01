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Туркменская авиакомпания после атак дронов прекращает полеты в Москву

1 августа, 2023 вторник
20:48
Война с Россией Turkmenistan Airline

Авиакомпания "Туркменистан" прекратила полеты в Москву после атак дронов, влияющих на работу аэропорта "Внуково"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Как отмечается, авиакомпания при принятии этого решения опиралась на воздушную обстановку в Московской воздушной зоне РФ, а также на оценку рисков в целях обеспечения безопасности полетов.

"Начиная с 1 августа 2023 года, все рейсы авиакомпании "Туркменистан", совершаемые по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут прекращены", - пояснили в авиакомпании.

  • Напомним, ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Разрушений испытало здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
  • В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву: два беспилотника вроде бы сбили ПВО, а один из дронов попал в ту же башню Москва-Сити разрушив этаж, где расположен минэкономики РФ.
  • В обоих случаях останавливал работу московский аэропорт "Внуково".
Россия
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