Туркменская авиакомпания после атак дронов прекращает полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" прекратила полеты в Москву после атак дронов, влияющих на работу аэропорта "Внуково"
Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Как отмечается, авиакомпания при принятии этого решения опиралась на воздушную обстановку в Московской воздушной зоне РФ, а также на оценку рисков в целях обеспечения безопасности полетов.
"Начиная с 1 августа 2023 года, все рейсы авиакомпании "Туркменистан", совершаемые по направлению Ашхабад - Москва - Ашхабад, будут прекращены", - пояснили в авиакомпании.
- Напомним, ночью, 30 июля, столицу России атаковали беспилотники, якобы сбившие ПВО. Разрушений испытало здание бизнес-центра "Москва-Сити", где располагаются офисы нескольких министерств РФ.
- В ночь на 1 августа произошла очередная атака беспилотников на Москву: два беспилотника вроде бы сбили ПВО, а один из дронов попал в ту же башню Москва-Сити разрушив этаж, где расположен минэкономики РФ.
- В обоих случаях останавливал работу московский аэропорт "Внуково".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное