Об этом рассказывает Еспресо.TV .



Также известно о подъеме по тревоге прилегающих туркменских военных частей и начале эвакуации мирного населения. Такие данные приводит Turkmen.news .



Атаки на суверенную территорию Туркменистана приписываются афганскому исламистскому движению "Талибан".



"Кроме того, в течение нескольких последних дней в районе бушевал " афганец " - сухой пыльный ветер, который ограничивал видимость и не давал возможности полноценно использовать боевую авиацию", - отмечает издание.



Вчера, 9 июля, авторитетный афганский портал TOLO сообщил о захвате талибами города Торгунди (провинция Герат).



Торгунди граничит с Серхетабадом через туркмено-афганскую государственную границу.



В дополнение 9 июля представители "Талибана" дали пресс-конференцию в Москве (как и палестинский ХАМАС, это частые и уважаемые гости в столице РФ), на которой заявили о контроле над 85% афганской территории.



Западная коалиция при этом продолжает выводить свои войска из страны.





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