Туркменистан подтягивает военную технику к границе с Афганистаном
После того как 8 июля 2021 года неподалеку от туркменского города Серхетабада (бывшая Кушка), на границе с Афганистаном, произошли перестрелки и были слышны взрывы, Ашхабад начал передислокацию туда тяжелой техники собственного Министерства обороны
Об этом рассказывает Еспресо.TV .
Также известно о подъеме по тревоге прилегающих туркменских военных частей и начале эвакуации мирного населения. Такие данные приводит Turkmen.news .
Атаки на суверенную территорию Туркменистана приписываются афганскому исламистскому движению "Талибан".
"Кроме того, в течение нескольких последних дней в районе бушевал " афганец " - сухой пыльный ветер, который ограничивал видимость и не давал возможности полноценно использовать боевую авиацию", - отмечает издание.
Вчера, 9 июля, авторитетный афганский портал TOLO сообщил о захвате талибами города Торгунди (провинция Герат).
Торгунди граничит с Серхетабадом через туркмено-афганскую государственную границу.
В дополнение 9 июля представители "Талибана" дали пресс-конференцию в Москве (как и палестинский ХАМАС, это частые и уважаемые гости в столице РФ), на которой заявили о контроле над 85% афганской территории.
Западная коалиция при этом продолжает выводить свои войска из страны.
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