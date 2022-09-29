Turkish Airlines отменила рейсы в/из Украины до конца года
Авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в и из Украины до 31 декабря включительно
Об этом идет речь на сайте авиакомпании.
По понятным причинам (а именно из-за высокого риска авиационной безопасности для гражданской авиации) авиакомпания Turkish Airlines продлила отмену авиарейсов в и из Украины до 31 декабря включительно.
Как отмечают в авиакомпании, пассажиры, рейсы которых отменили, могут действовать в рамках своих прав, описанных на странице о срыве авиарейсов, обратившись в колл-центр, офисы продаж, воспользовавшись мобильным приложением и вебсайтом.
Предварительно компания сообщила, что до 31 декабря 2022 года отменены также рейсы в отдельные города Беларуси и России.
- Турецкий перевозчик Turkish Airlines отменил авиарейсы в белорусский Минск и три российских города до 31 декабря 2022 года
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