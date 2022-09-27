Turkish Airlines отменила авиарейсы в Минск, Сочи, Ростов и Екатеринбург
Турецкий перевозчик Turkish Airlines отменил авиарейсы в белорусский Минск и три российских города до 31 декабря 2022 года
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Так, до конца года отменены рейсы из/в Минск, а также такие российские города: Сочи, Ростов и Екатеринбург.
Отмечается, что пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут либо вернуть деньги за билеты, либо обменять их на другой рейс.
Причин отмены рейсов в Turkish Airlines не сообщили.
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