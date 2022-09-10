Турки запустили авиарейсы из Антальи в Москву для "привлечения российских туристов"
Турецкая авиакомпания Southwind Airlines запустила рейс из Антальи в Москву для "привлечения российских туристов"
Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "Интерфакс".
В субботу, 10 сентября, из московского аэропорта "Шереметьево" уже начались авиарейсы в Анталью от турецкого авиаперевозчика Southwind Airlines.
Авиакомпанию создали в апреле для привлечения российских туристов. Маршруты перевозчика в Турцию происходили из семи русских городов: Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург.
- Напомним, 9 сентября авиакомпания Air Moldova заявила о возобновлении рейсов в Москву.
- 10 сентября молдавский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву.
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