Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "Интерфакс".

В субботу, 10 сентября, из московского аэропорта "Шереметьево" уже начались авиарейсы в Анталью от турецкого авиаперевозчика Southwind Airlines.

Авиакомпанию создали в апреле для привлечения российских туристов. Маршруты перевозчика в Турцию происходили из семи русских городов: Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Новосибирск, Казань, Санкт-Петербург.

Напомним, 9 сентября авиакомпания Air Moldova заявила о возобновлении рейсов в Москву.

10 сентября молдавский авиарегулятор запретил Air Moldova возобновление рейсов в Москву.

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