Эксперт поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Выкрики фанатов на матче "Динамо" – "Фенербахче" являются характеристикой настроений в турецком обществе, которое не видит в Путине преступника. Турки не видят в России страну-агрессора", - отметила Габер.

Аналитик добавила, что турецкое общество не столько не поддерживает Украину, сколько не считает Россию изгоем.

"Дело не в том, что турки поддерживают Россию, а не Украину. Ментально для турок Россия не является изгоем, а является партнером", - отметила Евгения Габер.

27 июля во 2-м раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" победило турецкий "Фенербахче".

Луческу бойкотировал пресс-конференцию после игры с "Фенербахче" из-за скандирования турецких фанатов о Путине.

МИД Украины ответил фанатам "Фенербахче", скандировавшим "Владимир Путин" в матче против "Динамо": "Советуем быть на стороне победителей".

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