Турки видят в Путине партнера, с которым нужно работать, а не преступника, - аналитик Габер
Старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер выразила мнение, что граждане Турции видят в президенте страны-агрессора России Владимире Путине партнера, с которым нужно работать, а не преступника
Эксперт поделилась деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Выкрики фанатов на матче "Динамо" – "Фенербахче" являются характеристикой настроений в турецком обществе, которое не видит в Путине преступника. Турки не видят в России страну-агрессора", - отметила Габер.
Аналитик добавила, что турецкое общество не столько не поддерживает Украину, сколько не считает Россию изгоем.
"Дело не в том, что турки поддерживают Россию, а не Украину. Ментально для турок Россия не является изгоем, а является партнером", - отметила Евгения Габер.
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