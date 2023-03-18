Турки показали реактивный ударный беспилотник ANKA 3
Турецкая компания Turkish Aerospace Inc. (Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., TUSAŞ) продемонстрировала ударный беспилотник с реактивным двигателем ANKA 3
Соответствующее фото в субботу, 18 марта 2023 года, обнародовал в твиттере гендиректор компании Темель Котыль.
По его словам, "ANKA 3 вскоре совершит свой первый полет".
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Как рассказывал украинский портал "Милитарный", одними из основных ударных возможностей самолета будут "задания глубокой атаки и уничтожение/подавление противовоздушной обороны противника".
Украинским экспертам новый турецкий V-образный самолет напомнил американский X-47B, европейский nEUROn и российский "Охотник".
- Напомним, осенью 2022 года оснащенный украинским двигателем новый турецкий Bayraktar Kizilelma прошел первые испытания.
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