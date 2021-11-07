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Турки испытали свой первый электромобиль
Компания TOGG провела испытания аэродинамических и аэроакустических систем первого турецкого электромобиля
Об этом со ссылкой на TRT рассказывает Еспресо.TV.
Электромобиль с четырьмя пассажирами разогнался до 100 км/ч за 4,8 секунды.
Первый такой серийный автомобиль сойдет с конвейера к концу 2022 года.
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