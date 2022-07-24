Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос
Обстрел порта в Одессе может стать первым сигналом, что зерновое соглашение не будет реализовано, но Турция до последнего будет держаться за договоренности
Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.
Он назвал "абсолютной шизофренией" заявление РФ, что это не она обстреляла порт в Одессе.
"Понятно, что это были "калибры", и такое отрицание выглядит детским. Турки делают вид, что они принимают это во внимание. Это значит, что для турок зерновое соглашение очень важно - оно для них прибыльное и имиджевое и они будут цепляться за это соглашение до последнего, делая вид, что ничего не произошло", - считает Семиволос.
По мнению эксперта, Украина пока не выйдет из соглашения.
"Украинская власть выступает категорически против случившегося, но вместе с тем, судя по всему, мы не выйдем из соглашения - выходить из него сразу очень странно. Хотя есть понимание, что такие риски будут и дальше, но это первый звоночек к тому, что вообще это соглашение может не реализоваться", – сказал он.
Семиволос добавил, что Украина не могла не подписать это соглашение из-за президента Турции Эрдогана.
"Для него это было важно. Мы не могли сказать, что не хотим помочь ему увеличить социальный и политический капитал, но препятствий, чтобы это соглашение полноценно заработало слишком много. Здесь важно работать с Ближним Востоком, объяснять правительствам то, что именно Россия препятствует экспорту зерна туда. Все должны понимать, кто виноват и отрицает право на поставку", - подытожил эксперт.
- 22 июля в Стамбуле было подписано международное соглашение о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- Впоследствии стали известны подробности соглашения между Турцией, Украиной, ООН и Россией о транспорте украинского зерна.
- Первая отгрузка экспортного украинского зерна, длительно блокированная российскими оккупантами, в ближайшие 3-4 суток должна состояться в порту Черноморск, в пригороде Одессы.
- После 11:00 в субботу, 23 июля 2022 года, россияне нанесли массированный ракетный удар по Одессе. Загорелся морской порт.
- Российский журналист и депутат госдумы Евгений Попов признал, что Россия нанесла удар по порту Одессы.
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