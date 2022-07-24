English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Экономика Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос
Эксклюзив

Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос

24 июля, 2022 воскресенье
11:06
Экономика Украина Турция

Обстрел порта в Одессе может стать первым сигналом, что зерновое соглашение не будет реализовано, но Турция до последнего будет держаться за договоренности

Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.

Он назвал "абсолютной шизофренией" заявление РФ, что это не она обстреляла порт в Одессе.

"Понятно, что это были "калибры", и такое отрицание выглядит детским. Турки делают вид, что они принимают это во внимание. Это значит, что для турок зерновое соглашение очень важно - оно для них прибыльное и имиджевое и они будут цепляться за это соглашение до последнего, делая вид, что ничего не произошло", - считает Семиволос.

По мнению эксперта, Украина пока не выйдет из соглашения.

"Украинская власть выступает категорически против случившегося, но вместе с тем, судя по всему, мы не выйдем из соглашения - выходить из него сразу очень странно. Хотя есть понимание, что такие риски будут и дальше, но это первый звоночек к тому, что вообще это соглашение может не реализоваться", – сказал он.

Семиволос добавил, что Украина не могла не подписать это соглашение из-за президента Турции Эрдогана.

"Для него это было важно. Мы не могли сказать, что не хотим помочь ему увеличить социальный и политический капитал, но препятствий, чтобы это соглашение полноценно заработало слишком много. Здесь важно работать с Ближним Востоком, объяснять правительствам то, что именно Россия препятствует экспорту зерна туда. Все должны понимать, кто виноват и отрицает право на поставку", - подытожил эксперт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мир
Украина
Одесса
Турция
зерно
война с Россией
Читайте также:
Українська армія ЗСУ
22 июля, 2022 пятница
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
путін
23 июля, 2022 суббота
Япония не позволит Путину принять участие в государственных похоронах убитого экс-премьера Синдзо Абе
Ракетний удар, пожежа, Одеса
23 июля, 2022 суббота
Депутат госдумы признал, что Россия атаковала порт Одессы
Киев
+29°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.54
    Покупка 37.54
    Продажа 38.71
  • EUR
    Покупка 37.91
    Продажа 39.23
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
24 июля
12:32
Обновлено
Враг снова нанес удары по Николаеву: разрушены несколько зданий
12:24
Чем дальше будут лететь ракеты HIMARS, тем быстрее закончится война, - Подоляк
12:17
Контрразведка СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов с помощью дрона, - перехват
12:13
В Киеве из горящей многоэтажки пожарные спасли 10 человек
12:02
Эксклюзив
День, когда Украина получит боевую авиацию от Запада, наступит, - военный авиатор Хазан
11:53
Чехия Украина
Чехия выдала украинцам почти 400 тысяч виз временной защиты
11:44
"Сделайте возможным проведение ЛГБТ-прайда в Мариуполе", – участники берлинского парада призвали вооружить Украину
11:44
В Мелитопольском районе повредили железную дорогу, по которой перевозили россиян и их технику
11:42
Михаил Мишустин
РФ добавила в список недружественных стран популярные офшоры
11:29
Эксклюзив
Угроза покушения на Зеленского будет усиливаться, – генерал Мусаев
11:15
Инфографика
доллар
Курс валют на 24 июля: сколько стоят доллар и евро в обменниках
10:57
Четверо иностранцев погибли в результате танковой атаки россиян на Востоке Украины
10:57
Эксклюзив
Во время воздушных тревог харьковчане поют "Путин - х**ло", - депутат Харьковского облсовета Куц
10:54
Россия признала, что нанесла удар по порту в Одессе
10:48
ООН зафиксировала 150 случаев сексуального насилия, совершенного россиянами с 24 февраля
10:40
Обновлено
На Хмельнитчине раздались взрывы, сработала ПВО, - глава ОВА Гамалий
10:38
В Донецкой области россияне 24 июля обстреляли школы, детсад и дома
10:26
ВСУ отразили штурм Углегорской ТЭС и продолжают уничтожать склады врага, - Генштаб
10:01
Эксклюзив
Впервые за 22 года Путин оказался в ситуации: он поднимает ставки, но никто не ведется, – советник министра МВД Денисенко
09:51
Атака РФ на Одесский порт подрывает доверие к обязательствам России, - Блинкен
09:49
Зинченко успешно дебютировал за "Арсенал" в матче против "Челси"
09:43
В Мининфраструктуры рассказали, как будут экспортировать зерно из Украины
09:28
Глава комитета ВС США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина
09:15
Оккупанты убили двух мирных жителей на Донетчине, – глава ОВА
09:14
Разведка Британии указала настоящую цель заявления Лаврова о расширении географии войны
09:02
Инфографика
Враг потерял еще около 280 военных за предыдущие сутки, – Генштаб ВСУ
08:48
Ястреб против голубя: в Британии назвали фаворита в борьбе за должность премьера
08:39
Украинская артиллерия уничтожила под Лисичанском отряд омоновцев с Сахалина
08:20
Врач рассказал о состоянии больного COVID-19 Байдена
08:04
Обезьянья оспа свирепствует: ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию
07:23
На фото Вооруженные силы Украины
Украинские войска начинают контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны
03:33
В Минобороны назвали количество женщин, воюющих в ВСУ
03:15
Обновлено
После мощного ливня улицами Сочи плывут машины. 1 женщина погибла
02:47
Российские корабли с 16 крылатыми ракетами дрейфуют неподалеку от мыса Тарханкут
02:15
Украинская авиация нанесла 6 ударов по скоплению оккупантов, техники и опорному пункту РФ на Юге
01:34
Свитолина
Пять самых ужасных месяцев, которые я когда-либо переживала - Свитолина
00:43
ГУР просит жителей Энергодара сообщать координаты российских войск
00:13
Ахмед Закаев
"Российские либералы должны отказаться от сохранения Российской империи", – Ахмед Закаев
00:02
Россия выпустила по Сумщине более 170 разных боеприпасов
2022, суббота
23 июля
23:40
Владимир Сивкович
Шпионская группировка Сивковича – Кулинича продвигала своих людей в руководство СБУ и причастна к вторжению россиян на Юг Украины, - ГБР
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV