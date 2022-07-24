Турки будут держаться за зерновое соглашение до последнего, оно для них прибыльное и имиджевое, - эксперт-международник Семиволос

Об этом директор центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос сказал в эфире Еспресо.

Он назвал "абсолютной шизофренией" заявление РФ, что это не она обстреляла порт в Одессе.

"Понятно, что это были "калибры", и такое отрицание выглядит детским. Турки делают вид, что они принимают это во внимание. Это значит, что для турок зерновое соглашение очень важно - оно для них прибыльное и имиджевое и они будут цепляться за это соглашение до последнего, делая вид, что ничего не произошло", - считает Семиволос.

По мнению эксперта, Украина пока не выйдет из соглашения.

"Украинская власть выступает категорически против случившегося, но вместе с тем, судя по всему, мы не выйдем из соглашения - выходить из него сразу очень странно. Хотя есть понимание, что такие риски будут и дальше, но это первый звоночек к тому, что вообще это соглашение может не реализоваться", – сказал он.

Семиволос добавил, что Украина не могла не подписать это соглашение из-за президента Турции Эрдогана.

"Для него это было важно. Мы не могли сказать, что не хотим помочь ему увеличить социальный и политический капитал, но препятствий, чтобы это соглашение полноценно заработало слишком много. Здесь важно работать с Ближним Востоком, объяснять правительствам то, что именно Россия препятствует экспорту зерна туда. Все должны понимать, кто виноват и отрицает право на поставку", - подытожил эксперт.