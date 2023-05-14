Но ведь из песни слов не выкинешь и что есть, то есть, к тому же безо всякой двусмысленности, потому что на фронте "туристами" еще иногда называют тех, кто приехал, заселфился и уехал. Но на этот раз не об этом, а о туризме настоящем, таком, каким он был до войны, а местами есть и сейчас.

Мы убедились в этом во время двухдневной поездки в Закарпатье со студентами, в программу которой входило восхождение на гору Гымба, посещение водопада Шипот, сельского музея архитектуры и быта под открытым небом в Колочаве и горного озера Синевир.

Встретились и многие другие автобусы, с другими туристами: и с детьми, и со взрослыми. Дети приезжали просто школьными автобусами вместе с учителями, а взрослые - так и "неопланами" с прикольными табличками на ветровом стекле: "Сыро-винный тур по Закарпатью + цветение сакуры. Светлана" или даже "Закарпатские приключения"... Из взрослых, это преимущественно женщины, среди которых большинство русскоговорящие, нетрудно догадаться, что вынужденные переселенки. Что касается мужчин, то нередко случались и в камуфляже, наверное, отпускники с фронта.

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Похоже, что туристическая отрасль в Украине, хоть и не в такой степени, как в мирные годы, но работает и во время войны. Во всяком случае, в карпатском регионе. В этом есть определенный феномен и этой войны, и нашего времени

Выглядит так, что туристическая отрасль в Украине, хоть и не в такой степени, как в мирные годы, но работает и во время войны. Во всяком случае, в карпатском регионе. В этом есть определенный феномен и этой войны, и нашего времени. Скажем, если сравнивать со Второй мировой, когда армия и население находились почти в одинаково тяжелых условиях, то на этой войне солдатам на фронте, может, даже труднее, чем тогда, учитывая то невероятное количество железа, которое летит на их головы, а вот в тылу войны почти не чувствуется. И, мне кажется, это даже очень хорошо. Ведь война когда-нибудь и закончится, а экономику, в частности туристическую отрасль, не придется возрождать с нуля. В этом регионе она и раньше была одной из главных работодательниц и наполнителей бюджетов всех уровней, а после войны потребность в карпатской рекреации будет только расти. И наша поездка, кроме прочего, также была скромным вкладом в то, чтобы отрасль не пришла в упадок.

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Некоторые могут возразить: дескать, лучше бы эти средства задонатили на Вооруженные Силы. Так-то оно так, но наши студенты и на ВСУ донатят, и вот впервые за четыре года учебы, на которые пришлись и ковид, и война, выбрались вместе в горы. Все произошло, как и планировали, а главное – погода не подвела, потому что в эту пору, а тем более в горах, она слишком изменчива, и волшебный покой карпатских пейзажей еще долго нас всех будет вдохновлять.

Но самое главное, чтобы и студенты, и все остальные помнили, кому обязаны возможностью и учиться, и этой поездкой, и своему утреннему лате – тем, кто сегодня приближает нашу Победу в окопах под Бахмутом и Авдеевкой и в других местах украинско-российского фронта.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1-й отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

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