Туристы из Саудовской Аравии оставили в Украине почти $100 млн с начала 2021 года
Туристы из Саудовской Аравии с начала 2021 года пополнили украинский бюджет на $96 млн
Об этом шла речь в презентации Государственного агентства развития туризма на форуме "Великое Строительство: Авиация.Туризм", передает Еспресо.TV.
В 2020 году Украину посетили 550 туристов из Саудовской Аравии. Уже в 2021 году цифра увеличилась: с начала 2021 года Украину посетили 48 700 человек.
Вместе они пополнили бюджет на $96 млн.
В ГАРТ причиной такого всплеска называют новое авиасообщение с Саудовской Аравией. В мае 2021 года на украинский рынок вышел ведущий лоукостер СА Flynas. Следовательно, появилось прямое сообщение между двумя странами ежедневно в обе стороны.
Стоимость промокомпании на рынке Саудовской Аравии составила $120 тыс. Еще $26 тыс. было потрачено на прием промотуров.
По словам директора ГАРТ Марьяны Олеськив, первыми туристами из СА были мужчины, давно не ездившие в европейские страны. Потому билеты сначала продавали с точки зрения индивидуального туриста. Но впоследствии партнерам рассказали о других украинских туристических местах, ориентированных на семейный отдых, и Flynas начали промоутировать Украину как место для семейного отдыха.
"Наша цель сейчас с теми рынками, которые уже есть сегодня, в частности у нас активный туризм с Турцией, больше заниматься продвижением семейного туризма, гастротуризма в том числе. Поэтому мы будем это поддерживать и именно таким образом будем планировать маркетинг на следующий год", - отметила Олеськив.
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