Туристы из Днепра застряли в аэропорту на острове Крит, - СМИ

Пассажиры авиакомпании WindRose ("Роза ветров") не смогли вылететь в Днепр после отдыха. Об этом со ссылкой на днепровский инфорпортал Наш город сообщает Еспресо.TV .



Так, рейс 7W-382, который должен был вылететь в Днепр в 8:40, задержан до 19:20.







"Причину задержки не озвучивают. Есть предположение, что это связано с большими лесными пожарами в Турции, поскольку еще много рейсов отложено, в том числе из Турции и Египта", - отмечается в сообщении.



Сейчас всех пассажиров рейса привезли в отель.



"Разместили в лобби, кормят обедом, есть сок и водичка. Релакс до 17:00, потом обратно в ад. Ну, это если вылет опять не перенесут", - отмечают пассажиры.



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