Туристическая подлодка для экскурсий на затонувший "Титаник" пропала в Атлантическом океане
Подлодка, которую использовали для того, чтобы возить туристов на осмотр обломков затонувшего корабля "Титаник", пропала без вести в Атлантическом океане
Об этом информирует BBC .
Сколько человек находилось на туристической подлодке в момент исчезновения неизвестно. По информации береговой охраны Бостона, поисково-спасательная операция продолжается.
BBC отмечает, что небольшие подводные аппараты иногда берут туристов и экспертов, чтобы отвезти их на осмотр обломков "Титаника". Такие поездки стоят десятки тысяч долларов. Одно погружение на "Титаник", включая спуск и подъем, занимает около восьми часов.
Справка. Затонувший корабль "Титаник" находится на глубине 3800 м на дне Атлантического океана, примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.
- 17 мая стало известно, что ученые впервые сделали полноразмерную 3D-реконструкцию затонувшего "Титаника", лежащего на глубине 3800 м. Для этого было сделано более 700 тыс. фотографий под водой.
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