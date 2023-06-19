Об этом информирует BBC .

Сколько человек находилось на туристической подлодке в момент исчезновения неизвестно. По информации береговой охраны Бостона, поисково-спасательная операция продолжается.

BBC отмечает, что небольшие подводные аппараты иногда берут туристов и экспертов, чтобы отвезти их на осмотр обломков "Титаника". Такие поездки стоят десятки тысяч долларов. Одно погружение на "Титаник", включая спуск и подъем, занимает около восьми часов.

Справка. Затонувший корабль "Титаник" находится на глубине 3800 м на дне Атлантического океана, примерно в 600 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.