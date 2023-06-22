Об этом информирует Heritage Daily .

Сообщается, что с помощью программы с фильтрами на телефоне турист смог различить цветовые оттенки и увидеть рисунки лодки с гребцами, животных и нескольких человеческих фигур.

Фьелд обратился к местным властям и специалисту по наскальному искусству, археологу Йоне Киле-Весику. Затем на место прибыли исследователи из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU).

Ученые подтвердили, что эта находка относится к бронзовому веку и является одним из древнейших примеров наскального искусства в этом регионе.

"Легко подумать, что такие части хаотически сформированы из натуральных пигментов. Но здесь собрано столько совпадений, что не случайно", – говорит профессор NIKU Ян Магне Герде.

В NIKU сообщили, что рисунок находится в муниципалитете Мосс. Из-за его исторической ценности точное место не раскрывают. Пигменты, которыми нарисована пиктограмма, очень уязвимы даже к легкому прикосновению, подчеркнули археологи.