Турист в Норвегии случайно наткнулся на пиктограммы бронзового века
В Норвегии Тормод Фьелд во время отдыха с семьей обратил внимание на необычный цвет скалы, что оказалось пиктограммой бронзового века
Об этом информирует Heritage Daily .
Сообщается, что с помощью программы с фильтрами на телефоне турист смог различить цветовые оттенки и увидеть рисунки лодки с гребцами, животных и нескольких человеческих фигур.
Фьелд обратился к местным властям и специалисту по наскальному искусству, археологу Йоне Киле-Весику. Затем на место прибыли исследователи из Норвежского института исследования культурного наследия (NIKU).
Ученые подтвердили, что эта находка относится к бронзовому веку и является одним из древнейших примеров наскального искусства в этом регионе.
"Легко подумать, что такие части хаотически сформированы из натуральных пигментов. Но здесь собрано столько совпадений, что не случайно", – говорит профессор NIKU Ян Магне Герде.
В NIKU сообщили, что рисунок находится в муниципалитете Мосс. Из-за его исторической ценности точное место не раскрывают. Пигменты, которыми нарисована пиктограмма, очень уязвимы даже к легкому прикосновению, подчеркнули археологи.
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