Турецкое судно подорвалось на мине в Черном море у побережья Румынии, - Reuters

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что это произошло в 12:20 по киевскому времени у устья Дуная, в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье.

Позже судно бросило якорь на короткий промежуток времени, чтобы оценить ущерб. Уже через 3 часа судно возобновило движение.

"Это был один из первых инцидентов за несколько месяцев, связанных с наездом судна на морскую мину. Страховщики отнесли Черное море в зону высокого риска, а плавучие мины остаются опасными", - говорится в сообщении.

Сообщается, что источник в украинском правительстве подтвердил, что судно наткнулось на мину, добавив, что это, "вероятно, мина времен Второй мировой войны или оставшиеся там в прошлом году фугасные мины".