Турецкое судно подорвалось на мине в Черном море у побережья Румынии, - Reuters
В четверг, 5 октября, турецкое грузовое судно подорвалось на мине в Черном море у берегов Румынии, но получило незначительные повреждения
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что это произошло в 12:20 по киевскому времени у устья Дуная, в 11 морских милях к северу от города Сулина, у входа в Сулинское устье.
Позже судно бросило якорь на короткий промежуток времени, чтобы оценить ущерб. Уже через 3 часа судно возобновило движение.
"Это был один из первых инцидентов за несколько месяцев, связанных с наездом судна на морскую мину. Страховщики отнесли Черное море в зону высокого риска, а плавучие мины остаются опасными", - говорится в сообщении.
Сообщается, что источник в украинском правительстве подтвердил, что судно наткнулось на мину, добавив, что это, "вероятно, мина времен Второй мировой войны или оставшиеся там в прошлом году фугасные мины".
- 20 сентября в Черном море на расстоянии около 40 км от берега Румынии произошел взрыв на грузовом судне Seama, вероятно, из-за столкновения с миной. Экипаж удалось спасти.
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