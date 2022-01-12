Турецкий топ-клуб возобновил интерес к герою Украины на Евро-2020

Об этом сообщает Gunebakis.



По информации источника, "Трабзонспор" хочет арендовать 24-летнего Артема Довбыка и прописать в соглашении обязательства выкупа. Турецкий клуб экстренно ищет нового нападающего из-за травмы Джанини, который пропустит 1-2 месяца.



"Трабзонспор" не в первый раз интересуется Довбыком. Турки уже пытались оформить трансфер нападающего "Днепра-1" летом 2021 года.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.

Напомним, 25 декабря Довбык заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбык.

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