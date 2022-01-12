Турецкий топ-клуб возобновил интерес к герою Украины на Евро-2020
Нападающий "Днепра-1" Артем Довбык снова попал в сферу интересов турецкого "Трабзонспора"
Об этом сообщает Gunebakis.
По информации источника, "Трабзонспор" хочет арендовать 24-летнего Артема Довбыка и прописать в соглашении обязательства выкупа. Турецкий клуб экстренно ищет нового нападающего из-за травмы Джанини, который пропустит 1-2 месяца.
"Трабзонспор" не в первый раз интересуется Довбыком. Турки уже пытались оформить трансфер нападающего "Днепра-1" летом 2021 года.
В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбык сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.
В 1/8 финала Евро-2020 Довбык забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, который вывел нашу команду в четвертьфинал турнира.
- Напомним, 25 декабря Довбык заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.
- 29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбык.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.59
Покупка 27.59Продажа 27.87
-
EUR
Покупка 31.22Продажа 31.68
- Актуальное
- Важное