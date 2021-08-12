Турецкий производитель беспилотников планирует собирать их в Украине

Об этом сообщила заместитель генерального директора по инвестициям Наталья Озден, передает Интерфакс-Украина.

"Baykar намерена инвестировать в Украину и разрабатывает инвестиционный проект", - сказала во время Международного оборонного инвестиционного форума.

По ее словам, проект предусматривает 100-процентные инвестиции Baykar в создание нового центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание производственных мощностей по сборке БПЛА, а также цехов техобслуживания и ремонта.

Однако, по мнению Озден, необходима дискуссия об имеющихся в Украине стимулах поддержки инвесторов, в частности предусмотренные законом "о инвестнянях" и об индустриальных парках.

Она также сообщила, что Baykar выступает за создание дорожной карты для привлечения инвестиций турецких компаний в оборонно-промышленный комплекс Украины, сотрудничество в сфере оборонных технологий.

Компания инициирует создание индустриального парка и технопарка оборонных технологий для предприятий Украины и Турции.

"Это была бы мощная инициатива, которая обогатила бы оба государства", - резюмировала Озден.

