Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на внутренние документы компании South Stream Transport BV, нидерландской дочки Газпрома

Из попавших в распоряжение журналистов документов следует, что газопровод фактически должен быть остановлен 17 сентября. Это означает, что Венгрия и Сербия могут остаться практически без газа.

Компания South Stream Transport BV также не может больше экспортировать в Россию оборудование и материалы, находящиеся в списке санкций ЕС.

В другом письме, подписанном начальником отдела контрактов Деяном Калайджиевым, сотрудникам предписывают сообщить поставщикам компании о немедленном прекращении контрактов – с 16 сентября 2022 года.

По информации РС, в компании подали заявку на новую лицензию, но никто не знает, будет ли она выдана.

Также издание отмечает, что прекращено какое-либо обслуживание газопровода и мониторинг безопасности его работы. Также отныне не будут производиться никакие текущие или аварийные ремонтные работы.

Согласно информации РС, компания не сообщила о проблемах с лицензией турецкой стороне.

В июле через "Турецкий поток" проходило 44 миллиона кубометров газа в сутки, на сегодняшний день он остается последним газопроводом, по которому российский газ без проблем попадает в Европу: газопровод "Ямал - Европа" через Беларусь и Польшу был остановлен в мае; вследствие повреждения трубы полностью стал "Северный поток"; на две трети снизились объемы, проходящие через Украину по газопроводу "Уренгой - Помары - Ужгород" (42 миллиона кубометров в сутки вместо 167 миллионов), а 27 сентября Газпром заявил, что поставки газа через Украину могут быть полностью остановлены.

"Турецкий поток" – это две нитки, по которым в общей сложности перекачивается 33 миллиарда кубометров в год. Половина идет в Турцию, а вторая нитка заходит в Евросоюз через Болгарию и затем газ распределяется между Грецией, Северной Македонией, Сербией и Венгрией. Две последние страны – основные потребители, Венгрия практически полностью зависит от этого газопровода, Сербия тоже достаточно серьезно.

По словам источников, заменить российский газ будет сложно, но возможно. Сербии придется идти на поклон в Хорватию – у них есть терминал приема сжиженного природного газа на острове Крк, правда, там уже все расписано между потребителями. Венгрия может получать газ из Северной и Центральной Европы – терминалы по приему СПГ есть во Франции, Нидерландах, Бельгии, Германия собирается строить очень много. Россия вряд ли заполнит выпавшие доходы.

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