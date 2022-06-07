Турецкий министр: договорились с Украиной о покупке зерна со скидкой 25%, но есть дилемма безопасности экспорта
В случае разблокирования портов Турция намерена покупать украинское зерно со скидкой 25%, отметил министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Кирищи
Заявление министра цитирует издание Yeni Safak.
Вахит Кирищи убеждает, что Турция достигла договоренности с Украиной по экспорту зерна с 25-процентной скидкой."Однако у них возникает дилемма по безопасному экспорту продукции, они хотят арбитража Турции. И Россия, и Украина доверяют только нам. Мы уверяем Украину, что они смогут вывезти эти продукты, а Россия не нападет на них, когда откроется зеленый коридор. И подчеркиваем россиянам, что нужно выпустить продукты, потому что мир нуждается в зерне. Турция старается быть мостиком между двумя странами", – отметил министр.
Читайте также: Если Россия не прекратит блокаду украинских портов, должен быть срочно заблокирован весь российский экспорт, - Порошенко в СопотеКирищи утверждает, что Турция осуществляет интенсивное дипломатическое посредничество, чтобы разблокировать экспорт украинского зерна. Уже на этой неделе запланированы встречи по поводу создания зеленых коридоров с представителями Украины, России и ООН.
- Напомним, посол России в ООН Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений РФ в военных преступлениях в Украине и создании глобального продовольственного кризиса.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия блокирует экспорт украинского зерна с целью шантажировать мир.
- Владимир Зеленский заверил , что Украина не рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.
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