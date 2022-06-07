Турецкий министр: договорились с Украиной о покупке зерна со скидкой 25%, но есть дилемма безопасности экспорта

Заявление министра цитирует издание Yeni Safak.

Вахит Кирищи убеждает, что Турция достигла договоренности с Украиной по экспорту зерна с 25-процентной скидкой.

"Однако у них возникает дилемма по безопасному экспорту продукции, они хотят арбитража Турции. И Россия, и Украина доверяют только нам. Мы уверяем Украину, что они смогут вывезти эти продукты, а Россия не нападет на них, когда откроется зеленый коридор. И подчеркиваем россиянам, что нужно выпустить продукты, потому что мир нуждается в зерне. Турция старается быть мостиком между двумя странами", – отметил министр.

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Напомним, посол России в ООН Небензя покинул заседание Совбеза ООН после обвинений РФ в военных преступлениях в Украине и создании глобального продовольственного кризиса.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что Россия блокирует экспорт украинского зерна с целью шантажировать мир.

Владимир Зеленский заверил , что Украина не рассматривает вариант экспорта зерна через Беларусь.

Кирищи утверждает, что Турция осуществляет интенсивное дипломатическое посредничество, чтобы разблокировать экспорт украинского зерна. Уже на этой неделе запланированы встречи по поводу создания зеленых коридоров с представителями Украины, России и ООН.