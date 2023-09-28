Турецкий лоукостер Pegasus "очень внимательно" изучает ситуации по продолжению полетов в РФ из-за атак дронов из Украины

Об этом пишет Bloomberg.

"Российские аэропорты и российское воздушное пространство быстро реагируют, чтобы прекратить работу в случае попадания беспилотников, - заявила генеральный директор Гулиз Озтюрк в интервью в Лиссабоне, - это влечет за собой сбои в работе, это ежедневный вызов".

Она сообщила, что около 3% трафика Pegasus приходится на Россию.

Издание отмечает, что европейские и американские перевозчики прекратили полеты над Россией, в то время как Emirates и многие китайские авиакомпании все еще пересекают воздушное пространство.