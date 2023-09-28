Турецкий лоукостер Pegasus "очень внимательно" изучает ситуации по продолжению полетов в РФ из-за атак дронов из Украины
Турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus "очень внимательно" следит за ударами беспилотников на территории России и связанными с этим закрытиями аэропортов
Об этом пишет Bloomberg.
"Российские аэропорты и российское воздушное пространство быстро реагируют, чтобы прекратить работу в случае попадания беспилотников, - заявила генеральный директор Гулиз Озтюрк в интервью в Лиссабоне, - это влечет за собой сбои в работе, это ежедневный вызов".
Она сообщила, что около 3% трафика Pegasus приходится на Россию.
Издание отмечает, что европейские и американские перевозчики прекратили полеты над Россией, в то время как Emirates и многие китайские авиакомпании все еще пересекают воздушное пространство.
- Отметим, что в последнее время стали регулярными атаки дронов на Москву. Почти каждый из них сопровождается закрытием аэропортов столицы РФ. А это означает отмену, задержку или перенаправление рейсов. Минобороны РФ обвиняет в атаках Украину, однако Киев не подтверждает их. Одна из атак произошла в ночь на 7 сентября.
- Напомним, авиакомпания "Туркменистан" прекратила полеты в Москву после атак дронов, влияющих на работу аэропорта Внуково.
- 9 сентября египетская авиакомпания Red Sea Airlines объявила о приостановлении рейсов в Москву на две недели, в период с 8 по 17 сентября 2023 года
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