Турецкий клуб решил приобрести героя Украины на Евро-2020 Довбика
"Трабзонспор" сделает официальное предложение СК "Днепр-1" относительно трансфера Артема Довбика
Об этом сообщает Sabah .
Боссы "Трабзонспора" уже на этой неделе сделают "Днепру-1" официальное предложение относительно Довбика. По информации источника, турецкий клуб заинтересован в трансфере украинца, но они не готовы участвовать в аукционе, если днепряне запросят за него слишком высокую цену.
Ранее сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Артема Довбика за 5 млн евро, теперь же днепряне намерены выручить за форварда 10 млн, но боссы клуба готовы и к торгу.
На счету 24-летнего Артема Довбика 27 матчей и 10 голов в прошлом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.
В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.
- Напомним, 29 июня сборная Украины победила Швецию в 1/8 финала чемпионата Европы.
- Позже выяснилось, что форвард сборной Украины Артем Довбик забил самый поздний победный гол в истории чемпионатов Европы и отобрал рекорд у легендарного француза Мишеля Платини.
- 30 июня сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Довбика за 5 млн евро .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.9
Покупка 26.9Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.63Продажа 32.02
- Актуальное
- Важное