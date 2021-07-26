Турецкий клуб решил приобрести героя Украины на Евро-2020 Довбика

Об этом сообщает Sabah .



Боссы "Трабзонспора" уже на этой неделе сделают "Днепру-1" официальное предложение относительно Довбика. По информации источника, турецкий клуб заинтересован в трансфере украинца, но они не готовы участвовать в аукционе, если днепряне запросят за него слишком высокую цену.

Ранее сообщалось, что СК "Днепр-1" готов продать Артема Довбика за 5 млн евро, теперь же днепряне намерены выручить за форварда 10 млн, но боссы клуба готовы и к торгу.

На счету 24-летнего Артема Довбика 27 матчей и 10 голов в прошлом сезоне за "Днепр-1". Transfermarkt оценивает нападающего в 1 млн евро.

В 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины победила Швецию. Основное время матч завершился вничью 1:1, командам пришлось играть овертайм, где украинцы дожали соперника. На 121-й минуте Артем Довбик забил головой и вывел нашу сборную в четвертьфинал.