Об этом информируют на официальной странице первой технологической компании Турции, разработавшей местные БПЛА, Baykar .

"Первое путешествие Bayraktar - Kızılelma, которое оставит след в нашей славной истории", - говорится в сообщении.

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что турецкий беспилотный истребитель Kızılelma оснащен украинским двигателем.

Технический директор компании Сельчук Байрактар пишет, что 20-летняя мечта о национальном беспилотнике - сбылась.

"Bayraktar - Kızılelma, первый беспилотный военный самолет Турции, совершил свой первый полет. Удачи нашей стране, нашей нации, всем друзьям и братьям по географии", - написал Байрактар.

Также технический директор поделился в твиттере видео: "Мы не могли больше держать его на земле".

28 марта стало известно, что турецкая компания Baykar Makina, создавшая известный беспилотник Bayraktar, провела презентацию прототипа нового боевого БПЛА. Он будет называться Kızılelma и будет оснащен украинскими двигателями.

20 ноября турецкая компания Baykar приступила к тестированию "пробежки" нового беспилотного истребителя Kızılelma с украинским двигателем.

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